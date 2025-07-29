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Банки стали чаще блокировать счета россиян из-за подозрительных переводов

Россияне столкнулись с более частыми блокировками денег на картах
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LDprod/Shutterstock/FOTODOM

Россияне начали чаще сталкиваться с длительными блокировками денег на банковских картах, так как кредитные организации замораживают счета из-за операций, которые они считают подозрительными. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на отзывы с платформы «Народный рейтинг» портала Банки.ру.

Многие клиенты российских банков жалуются, что их средства удерживаются на срок более 30 дней, есть случаи заморозки денег на полгода.

Причиной таких блокировок банки называют соблюдение требований закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма. Ограничения вводятся при подозрении на «серые» схемы, перевод средств подставными лицами («дропперами») и иные подозрительные операции.

В пресс-службе Банка России заявили, что в этих случаях речь чаще всего идет не о полном аресте, а об ограничении дистанционного обслуживания, при котором операции временно невозможны.

Как отмечает издание, число жалоб выросло после вступления в силу новых правил, которые ограничивают переводы более 100 тыс. рублей в месяц для пользователей, попавших в «базу дропперов».

Разблокировка счетов затягивается из-за увеличения числа финансовых мошенничеств, заявил руководитель ИБ-направления «Телеком биржи» Александр Блезнеков. На длительность удержания средств также влияют многоуровневые проверки и загруженность кредитных организаций.

С 15 мая 2025 года действует ограничение ЦБ на переводы между физлицами в размере 100 тыс. рублей в месяц для тех, чьи данные внесены в базу дропперов — лиц, подозреваемых в транзите чужих средств (мошенников) через свои счета. По словам экспертов, обычные россияне могут попадать в список подозрительных клиентов по ошибке, из-за перестраховки или из-за технических сбоев. О том, что делать клиентам — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили об опасности покупки овощей и фруктов в палатках.

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