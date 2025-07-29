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Франция захотела вывести свое шампанское из-под пошлин Трампа

FT: Франция добивается вывода шампанского и вина из-под пошлин США в 15 %
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BorisK9/Shutterstock/FOTODOM

Франция добивается вывода шампанского и других видов вина из-под пошлин США на европейские товары в размере 15%, о предстоящем введении которых объявил в прошедшее воскресенье президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Издание подчеркивает, что торговое соглашение США и Еврокомиссии «вызвало замешательство» в Брюсселе и Париже по поводу того, какие товары могут стать исключением из перечня продуктов, облагаемых американскими пошлинами.

Собеседники издания рассказали, что обсуждение списка, в том числе тарифы на алкоголь, еще продолжается. Белый дом не планирует делать исключения ни для какого из видов спиртных напитков, но тема вин еще обсуждается.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель закупит американские энергоносители на сумму $750 млрд. Кроме того, европейцы согласились увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон вдвое снизил пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

Ранее эксперт назвал главный итог торговой сделки США и Евросоюза.

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