Счетная палата сообщила о неэффективных тратах регионами кредитов на инфраструктуру

Часть российских регионов неэффективно потратила выделенные из федерального бюджета инфраструктурные кредиты. Об этом со ссылкой на отчет Счетной палаты (СП) об эффективности расходов на развитие субъектов сообщает газета «Известия».

Как следует из документа, в 2021–2024 годах регионы получили от российского правительства бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры на 678 млрд рублей. Кроме того, еще 300 млрд рублей было выделено в первой половине текущего года. Инфраструктурные кредиты выдаются на 15 лет под 3%, погашение начинается с третьего года. Деньги в основном идут на строительство, капремонт, ЖКХ и транспорт.

Аудиторы Счетной палаты пришли к выводу, что в 32 регионах, которым выделили займы на 365 млрд рублей, планы по доходам от запуска инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов не были выполнены.

Кроме того, в 45 регионах, в которых был запланирован ввод жилья, показатели оказались ниже планировавшихся, а в 10 из них вообще ничего не построили.

24 июня сообщалось, что Счетная палата выявила дефицит в бюджете ОМС.

Ранее Счетная палата предложила способ увеличения поступлений в бюджет.