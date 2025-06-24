На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Счетная палата выявила дефицит в бюджете ОМС

Счетная палата выявила признаки дефицита финансирования программ ОМС
close
Алексей Павлишак/РИА «Новости»

В ходе проверок Счетная палата (СП) России выявила признаки дефицита финансирования территориальных программ обязательного медицинского страхования (ОМС), а также недостаточность средств ОМС для покрытия текущих расходов медицинских организаций. Об этом сообщила заместитель председателя СП Галина Изотова в интервью ТАСС в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Счетная палата также установила, что программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам России медицинской помощи нуждается в дополнительном финансировании.

«Мы наблюдаем, что установленный указом президента №597 уровень заработной платы — не менее 200% от средней заработной платы по региону для врачей и не менее 100% для среднего медицинского персонала — соблюдается не во всех регионах России», — подчеркнула Изотова.

Она также отметила, что сохраняется значительная разница в уровне заработной платы между соседними регионами, что способствует миграции медицинских работников в более благополучные в социально-экономическом отношении субъекты Российской Федерации.

Ранее в Госдуме предложили обеспечить аллергиков вакциной по полису ОМС.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами