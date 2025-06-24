Счетная палата выявила дефицит в бюджете ОМС

В ходе проверок Счетная палата (СП) России выявила признаки дефицита финансирования территориальных программ обязательного медицинского страхования (ОМС), а также недостаточность средств ОМС для покрытия текущих расходов медицинских организаций. Об этом сообщила заместитель председателя СП Галина Изотова в интервью ТАСС в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Счетная палата также установила, что программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам России медицинской помощи нуждается в дополнительном финансировании.

«Мы наблюдаем, что установленный указом президента №597 уровень заработной платы — не менее 200% от средней заработной платы по региону для врачей и не менее 100% для среднего медицинского персонала — соблюдается не во всех регионах России», — подчеркнула Изотова.

Она также отметила, что сохраняется значительная разница в уровне заработной платы между соседними регионами, что способствует миграции медицинских работников в более благополучные в социально-экономическом отношении субъекты Российской Федерации.

Ранее в Госдуме предложили обеспечить аллергиков вакциной по полису ОМС.