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Стало известно о возможных мерах правительства РФ по снижению цен на бензин

«Известия»: правительство может на два месяца запретить экспорт бензина
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BigTunaOnline/Shutterstock/FOTODOM

Правительство России введет на два месяца полный запрет на экспорт бензина, если биржевые цены на топливо не снизятся в течение недели. Об этом сообщает газета «Известия».

9 июля вице-премьер Александр Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, в котором участвовали представители Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, РЖД, руководители Петербургской биржи, профильных компаний, а также депутаты Госдумы.

Новак подчеркнул, что нельзя допустить резкого роста цен на бензин. Поэтому Минэнерго совместно с нефтяниками должно в ручном режиме балансировать поступление топлива на рынок. Для этого следует обеспечить его равномерную реализацию на бирже и не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга. Они должны приобретать бензин по прямым договорам.

Источники издания сообщили, что правительство намерено ввести полный запрет на экспорт бензина из России в августе и сентябре. Профильные ведомства еще неделю будут следить за ситуацией, и в случае ее ухудшения, готовы оперативно запретить вывоз топлива из страны.

7 июля в пресс-службе Минэнерго заявили, что полный запрет на экспорт топлива не рассматривается, колебания цен носят сезонный характер, а ситуация на российском рынке нефтепродуктов контролируема.

Ранее водителей призвали не обращать внимания на подорожание оптового бензина.

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