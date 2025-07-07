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В Минэнерго прокомментировали ситуацию с колебаниями цен на топливном рынке

Минэнерго: в России полный запрет на экспорт топлива не рассматривается
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Depositphotos

Полный запрет на экспорт топлива не рассматривается, колебания цен носят сезонный характер, а ситуация на российском рынке нефтепродуктов контролируема. Об этом заявили «Интерфакс» в пресс-службе Минэнерго.

В ведомстве отметили, что сегодня топливный рынок России сохраняет профицитное состояние, а потребности в нефтепродуктах полностью обеспечены. При этом Минэнерго и другие профильные ведомства принимают необходимые меры для поддержания ценового баланса.

Летом традиционно наблюдается рост спроса на топливо, что в условиях рыночной экономики отражается на динамике оптовых цен, рассказали в Минэнерго. В целях дополнительной стабилизации нефтяные компании уменьшили объемы экспорта, перенаправив топливо на внутренний рынок.

Также компании придерживаются политики прозрачного ценообразования, подавая рыночные сигналы о приемлемых уровнях цен в начале торговых сессий. Это позволяет предотвратить необоснованный рост спроса и минимизирует риски ценовых спекуляций, добавили в ведомстве.

В июне агентство РИА Новости сообщало, что из-за роста оптовых цен на бензин в июне российские власти задумались о полном запрете экспорта этого топлива до конца октября 2025 года.

Ранее водителей призвали не обращать внимания на подорожание оптового бензина.

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