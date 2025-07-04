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Юрист раскрыл, как изменятся некоторые выплаты в июле

Юрист Виноградов: семьи с детьми могут пересчитать пособие в сторону увеличения
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Александр Кряжев/РИА Новости

Семьи с детьми, у которых в июле закончился срок выплаты единого пособия, могут пересчитать их в сторону увеличения. Об этом агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

По его словам, главным условием назначения выплат остается размер среднедушевого дохода семьи, который не должен превышать прожиточный минимум в регионе.

Виноградов рассказал, что вначале размер пособия будет равен половине от вышеупомянутой суммы. Если после этой выплаты доход семьи будет ниже прожиточного минимума начинают начислять 75%, а в случае нужды — 100%.

До этого сенатор, эксперт АСИ Ольга Епифанова рассказала, что в России утвердили так называемый семейный налоговый кешбэк — ежегодную выплату для родителей двоих и более детей. Это принципиально новый вид социальных дотаций, который будет значимой мерой поддержки для малообеспеченных семей.

Заявки на выплаты можно будет подать в начале 2026 года — как лично в МФЦ или отделении Соцфонда, так и через сайт фонда или портал «Госуслуги», объяснила сенатор.

Ранее в Совфеде раскритиковали автоматический перевод пенсий россиян в ПДС.

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