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В Совфеде раскрыли детали о новой налоговой выплате для россиян

Сенатор Епифанова объяснила, как семьи могут получить новую налоговую выплату
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В России утвердили так называемый семейный налоговый кешбэк – ежегодную выплату для родителей двоих и более детей. Это принципиально новый вид социальных дотаций, который будет значимой мерой поддержки для малообеспеченных семей, подчеркнула сенатор, эксперт АСИ Ольга Епифанова.

«Право на получение соцвыплаты будут иметь семьи, среднедушевой доход которых ниже 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе проживания, — напомнила член Совфеда в беседе с RT. — Получателями могут быть родители, опекуны (попечители) не менее двоих детей до 18 лет, а также студентов очной формы обучения до 23 лет».

Определять размер выплаты будут исходя из подсчета разницы между суммой уже уплаченного полного НДФЛ за прошлый год и суммой налога с дохода по ставке в 6%.

Среди основных условий Епифанова выделила трудоустройство родителей на территории России, отсутствие долгов по уплате подоходного налога. Что касается начисления пособия, то это запланировано на будущий год, так что в этом году семьям необходимо оплатить НДФЛ в полном размере. Заявки на выплату можно будет подать в начале 2026 года – как лично в МФЦ или отделении Соцфонда, так и через сайт фонда или портал «Госуслуг», объяснила сенатор.

Напомним, 13 июля 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о выплате работающим гражданам РФ, которые имеют двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не более 1,5 прожиточного минимума. Получить налоговую выплату работающие родители с двумя и более детьми смогут с 2026 года – они смогут вернуть часть выплаченных годом ранее налогов в размере 7% от суммы доходов. Важно, что они не должны иметь задолженности по алиментам.

Ранее в Совфеде раскритиковали автоматический перевод пенсий россиян в ПДС.

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