На ПМЭФ сообщили о фейковых бизнесменах в особых экономических зонах

Некоторые бизнесмены фиктивно регистрируются на территориях с преференциальными режимами, но инвестициями не занимаются. Об этом в рамках ПМЭФ сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, пишет РИА Новости.

«Могу сказать, что я лично видел фото установленной на здании таблички с таким количеством наименований юридических лиц, что они физически не могли бы там поместиться», — сказал он.

Краснов отметил, что логика современной контрольно-надзорной деятельности предполагает добросовестное поведение бизнеса не под угрозой санкций, а через оказание необходимого содействия.

Петербургский международный экономический форм проходит 18 по 21 июня. Главная тема форума в этом году «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление на ПМЭФ российского лидера Владимира Путина. Песков заявил, что оно будет объемным и содержательным.

Ранее Путин назвал главного гостя ПМЭФ-2025.