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Путин назвал главного гостя ПМЭФ-2025

Путин: главным гостем ПМЭФ-2025 стал президент Индонезии Прабово Субианто

Президент Индонезии Прабово Субианто стал главным гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«И вы у нас там (на ПМЭФ. — «Газета.Ru») главный гость 2025 года», — сказал Путин во время личной встречи с Субианто.

Путин также выразил уверенность, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие БРИКС.

О том, что лидер Индонезии посетит Россию с официальным визитом в дни проведения ПМЭФ-2025 стало известно еще в марте.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, 19 июня ожидаются «полномасштабные переговоры» Путина с Прабово Субианто. Ушаков уточнил, что лидеры двух государств начнут переговоры в узком формате, а затем к ним присоединятся делегации. Одной из тем обсуждения станут двусторонние отношения РФ и Индонезии.

Отмечается, что ключевым итогом встречи станет подписание декларации о стратегическом партнерстве, а также ряда межведомственных соглашений. Президенты также планируют выступить с заявлениями для прессы.

Ранее была названа цена самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ.

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ПМЭФ – 2025
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