В ЕС заявили, что торговые переговоры с США могут затянуться дольше крайнего срока

Торговые переговоры между Евросоюзом (ЕС) и США могут затянуться дольше установленного американским президентом Дональдом Трампом срока. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В агентстве уточнили, что переговоры активизировались в попытке заключить хотя бы предварительное соглашение о принципах будущей сделки до того, как Вашингтон введет тарифы в 50% почти на весь экспорт ЕС. Наилучшим сценарием было бы достижение такого результата к 9 июля. Эта дата является крайним сроком, установленным Трампом.

При этом диалог о заключении полноценного соглашения может затянуться дольше.

«Хотя переговоры проходят в позитивной обстановке, они остаются сложными. ЕС считает, что США добиваются односторонних уступок», — сказано в публикации.

Кроме того, министр торговли США Говард Лютник охладил надежды на быстрое соглашение, заявив, что Вашингтон отдает приоритет другим партнерам. А соглашение с ЕС, вероятно, будет последним, которое заключит американская администрация.

9 июня в Лондоне прошли переговоры между США и Китаем об устранении противоречий в двусторонней торговле. Стороны обсудили вопросы тарифов, экспортные ограничения на редкоземельные элементы и передовые технологии.

Ранее стало известно о возможной масштабной сделке Трампа с Россией и Китаем.