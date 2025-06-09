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В Лондоне прошли переговоры США и Китая

В Лондоне прошли переговоры США и Китая по торговой сделке
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Andy Wong/AP

В Лондоне прошел очередной раунд переговоров на высоком уровне между США и Китаем об устранении противоречий в двусторонней торговле. Об этом сообщает Associated Press.

Китайскую делегацию возглавил вице-премьер Хэ Лифэн, с американской стороны участвовали министр торговли США Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир.

«Обсуждались вопросы тарифов, экспортные ограничения на редкоземельные элементы и передовые технологии, которые вызывают озабоченность автопроизводителей и представителей других отраслей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что переговоры могут продолжиться во вторник, 10 июня.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил в социальной сети Truth Social, что провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, отметив, что обсуждались только вопросы торговли. Американский лидер подчеркнул, что в ходе переговоров лидеры не обсуждали ничего по вопросам России, Украины или Ирана.

Агентство Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников писало, что президент США отказывается критиковать Китай за якобы помощь российскому лидеру Владимиру Путину, потому что торговля ему важнее.

Ранее на Западе рассказали, как пошлины США лишили доллар статуса «тихой гавани».

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