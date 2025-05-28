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Стало известно о возможной масштабной сделке Трампа с Россией и Китаем

NYT: президент США Дональд Трамп может готовить крупную сделку с РФ и Китаем
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Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность заключения крупной сделки с Россией и Китаем, которая способна изменить баланс сил между крупнейшими мировыми державами. Об этом сообщает газета The New York Times.

Автор материала утверждает, что для Трампа «любое время — подходящее для заключения сделок», однако сейчас особенно актуально сотрудничество с лидерами КНР и России.

«Недавние действия и заявления президента Трампа наводят на мысль о том, что он, возможно, хотел бы иметь соглашение, в котором Соединенные Штаты, Китай и Россия доминируют каждый в своей сфере влияния», – говорится в статье.

Кроме того, эксперты в области международных отношений, опрошенные автором, предположили, что поведение и публичные заявления американского лидера могут говорить о его стремлении к формированию новой мировой системы.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая перед выпускниками Военно-морской академии США в Аннаполисе, заявил об окончании безраздельного военного господства США во всех общих пространствах.

Ранее МИД Китая прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа.

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