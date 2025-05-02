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TikTok собирается построить дата-центр в Финляндии за €1 млрд

TikTok хочет вложить €1 млрд в создание центра обработки данных в Финляндии
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Fred Greaves/Reuters

Компания TikTok планирует строительство центра обработки данных (ЦОД) в Финляндии стоимостью в €1 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на общественный вещатель Yle.

«Они (TikTok. — «Газета.Ru») связались со мной только в понедельник, сообщив о таком намерении. Для меня это стало полной неожиданностью», – приводят журналисты слова министра по экономическим вопросам Финляндии Вилле Рюдмана.

Он при этом отметил, что в отношении TikTok существуют серьезные опасения касаемо безопасности сервиса, а также подчеркнул, что приложение запрещено устанавливать на устройствах парламента и правительства Финляндии.

5 апреля стало известно об отмене сделки по продаже активов социальной сети TikTok в США по инициативе китайской стороны. Причиной отказа послужило введение администрацией американского президента Дональда Трампа пошлин против Китая.

В конце апреля Reuters узнало, что ByteDance (материнская компания TikTok) рассматривает возможность строительства крупного ЦОД в Бразилии мощностью до 900 мегаватт.

Ранее бывший топ-менеджер TikTok стал главой одного из популярнейших сервисов Apple

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