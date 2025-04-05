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Китай отказался от сделки по покупке TikTok в США

Reuters: сделка по покупке TikTok в США была прервана из-за пошлин
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Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Сделка по продаже активов социальной сети TikTok в США была отменена после того, как Китай отказался от соглашения из-за ответных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Соглашение было одобрено китайской холдинговой интернет-компанией ByteDance, которой принадлежит TikTok, и правительством США. По информации источников, сделка предусматривала переход операций социальной сети к новой компании, базирующейся в США и принадлежащей преимущественно американским инвесторам.

Известно, что доля компании ByteDance в активах TikTok в случае успешного завершения сделки составила бы менее 20%.

19 января в США вступил в силу закон, требующий от ByteDance продать американский сегмент TikTok. Если китайская компания не выполнит выдвинутые условия, то Вашингтон введет запрет на использование этой социальной сети из соображений национальной безопасности.

В целом закон свидетельствует об обеспокоенности США тем, что связь TikTok с китайской компанией делает сервис подконтрольным правительству КНР. По мнению американского руководства, Пекин может использовать платформу для массового влияния на политические взгляды жителей других государств.

23 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что некитайские инвесторы ByteDance рассматривают возможность увеличить свои доли и приобрести американский сегмент TikTok.

Ранее Трамп заявил о продлении работы TikTok в США на 75 дней.

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