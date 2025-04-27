Названа страна с самой масштабной атомной энергетикой в мире

КНР вышла на первое место в мире по масштабу атомной энергетики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад Китайской ассоциации ядерной энергетики.

В документе отмечается, что в настоящее время в азиатской республике эксплуатируются или строятся 102 атомных энергоблока. При этом их общая установленная мощность достигает 113 млн киловатт.

«По масштабу ядерной энергетики КНР впервые вышла на первое место в мире», — подчеркивается в докладе.

Из него следует, что страна на протяжении последних 18 лет является мировым лидером по мощности строящихся атомных энергоблоков. Сейчас на территории КНР возводят 28 таких объектов, общая установленная мощность которых составляет 33,65 млн киловатт.

14 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что власти обратились к РФ с просьбой построить в республике вторую атомную электростанцию (АЭС). По словам главы государства, он уже обсудил этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным.

Позже ситуацию прокомментировал директор второго департамента стран СНГ в министерстве иностранных дел РФ Алексей Полищук. Он рассказал, что для возведения второй АЭС в соседней стране рассматриваются два варианта: строительство нового объекта в Могилевской области или создание дополнительного блока на территории БелАЭС в Островце.

Ранее Путин рассказал, на чем должна строиться атомная энергетика будущего.