Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа страна с самой масштабной атомной энергетикой в мире

КНР впервые стала мировым лидером по масштабам атомной энергетики
close
Depositphotos

КНР вышла на первое место в мире по масштабу атомной энергетики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад Китайской ассоциации ядерной энергетики.

В документе отмечается, что в настоящее время в азиатской республике эксплуатируются или строятся 102 атомных энергоблока. При этом их общая установленная мощность достигает 113 млн киловатт.

«По масштабу ядерной энергетики КНР впервые вышла на первое место в мире», — подчеркивается в докладе.

Из него следует, что страна на протяжении последних 18 лет является мировым лидером по мощности строящихся атомных энергоблоков. Сейчас на территории КНР возводят 28 таких объектов, общая установленная мощность которых составляет 33,65 млн киловатт.

14 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что власти обратились к РФ с просьбой построить в республике вторую атомную электростанцию (АЭС). По словам главы государства, он уже обсудил этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным.

Позже ситуацию прокомментировал директор второго департамента стран СНГ в министерстве иностранных дел РФ Алексей Полищук. Он рассказал, что для возведения второй АЭС в соседней стране рассматриваются два варианта: строительство нового объекта в Могилевской области или создание дополнительного блока на территории БелАЭС в Островце.

Ранее Путин рассказал, на чем должна строиться атомная энергетика будущего.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами