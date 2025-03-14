Белоруссия попросила Россию построить вторую АЭС

Белоруссия попросила Россию построить вторую атомную электростанцию (АЭС), вопрос обсуждался на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Мы попросили россиян, если есть возможность, построить вторую электростанцию. Мы ее построим сами, кроме реактора», — сказал он.

По словам Лукашенко, вторая АЭС может быть построена на восточных границах Белоруссии. Он добавил, что она будет способна обеспечивать электроэнергией новые регионы РФ.

Накануне Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию. Первый раунд встречи с Путиным состоялся 13 марта. Чуть больше часа лидеры двух стран общались тет-а-тет за закрытыми дверями. Затем последовал расширенный формат переговоров.

Белоруссия совместно с Россией («Росатомом») построила в Гродненской области Белорусскую АЭС (БелАЭС) общей мощностью в 2400 МВт. Первый энергоблок был запущен в 2020 году, второй энергоблок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023 года.

До этого президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии необходимо построить вторую атомную электростанцию (АЭС).

Ранее сообщалось, что к 2042 году в России планируют построить 11 новых АЭС.