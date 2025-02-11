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Путин назвал, на чем должна строиться атомная энергетика будущего

Путин заявил о необходимости развивать реакторы малой мощности
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Maxim Shemetov/Reuters

Атомный потенциал может сыграть немаловажную роль в модернизации российской экономики и обеспечении обороноспособности страны, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства призвал в полной мере задействовать возможности атомной промышленности в деле обеспечения энергетической безопасности страны.

Также он заявил о необходимости проведения прикладных научных исследований в этой области. В таких работах, по его словам, акцент стоит делать на разработке новых установок — модульных реакторов малой мощности и реакторов на быстрых нейтронах. Они, по мнению Путина, станут основой атомной энергетики будущего.

Помимо всего прочего президент отметил, что атомной отрасли важно обратить внимание на подготовку современных квалифицированных кадров.

Накануне спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что для развития технологий и роста экономики России необходимо улучшать качество образования в стране. По словам Володина, государство теряет темпы роста, когда качество образования снижается.

Ранее в РАН отметили успехи российской экономики.

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