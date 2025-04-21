Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных зарплат на 2025 год

Минэкономразвития РФ прогнозирует рост реальных зарплат в 2025 году на 6,8%

Минэкономразвития России пересмотрело прогноз роста реальных зарплат на 2025 год в сторону снижения — с 7 до 6,8%. Об этом 21 апреля сообщил представитель ведомства, слова которого передает РИА Новости.

Проект сценарных условий социально-экономического развития на 2026–2028 годы уже направлен в правительство. По прогнозам, к 2026 году рост реальных зарплат замедлится до 5,7%, к 2028 — до 3,2%. В министерстве подчеркнули, что темпы останутся высокими, но ниже уровня 2024 года.

«С 2025 года мы ожидаем постепенное замедление роста зарплат. Однако динамика все равно будет значительной», — заявил представитель Минэкономразвития.

Также Минэкономразвития России пересмотрело прогноз инфляции на 2025 год в сторону повышения до 7,6%. По новым оценкам, к 2026 году показатель снизится до 4% и сохранится на этом уровне до 2028 года.

26 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в России реальные доходы населения достигли почти 8,5% при минимальной безработице.

Ранее в РФ сравнили зарплаты курьеров с доходом людей с высшим образованием.