В правительстве заявили о росте реальных доходов россиян

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в России реальные доходы населения достигли почти 8,5% при минимальной безработице. Об этом сообщает ТАСС.

«Что же касается потребительского спроса, то здесь сказался рост реальных доходов населения. В том числе благодаря реализации целого ряда социальных программ. Он составил, напомню, почти 8,5%. И это при снижении уровня безработицы до исторического минимума», — сказал Мишустин в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.

В середине марта исследование Центра анализа доходов и уровня жизни Института социальной политики НИУ ВШЭ показало, что представители среднего класса в российских городах в среднем зарабатывают 75 тысяч рублей в месяц, при этом ежемесячные расходы их семей достигают 83 тысяч рублей.

6 марта газета «Известия» писала со ссылкой на исследование, проведенное Русской школой управления, что 44% работодателей в РФ планируют повысить зарплаты всем сотрудникам в 2025 году.

Ранее россиянам пообещали зарплаты от 150 тысяч рублей.