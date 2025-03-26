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В правительстве заявили о росте реальных доходов россиян

Мишустин: реальные доходы населения РФ достигли 8,5% при минимальной безработице
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в России реальные доходы населения достигли почти 8,5% при минимальной безработице. Об этом сообщает ТАСС.

«Что же касается потребительского спроса, то здесь сказался рост реальных доходов населения. В том числе благодаря реализации целого ряда социальных программ. Он составил, напомню, почти 8,5%. И это при снижении уровня безработицы до исторического минимума», — сказал Мишустин в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.

В середине марта исследование Центра анализа доходов и уровня жизни Института социальной политики НИУ ВШЭ показало, что представители среднего класса в российских городах в среднем зарабатывают 75 тысяч рублей в месяц, при этом ежемесячные расходы их семей достигают 83 тысяч рублей.

6 марта газета «Известия» писала со ссылкой на исследование, проведенное Русской школой управления, что 44% работодателей в РФ планируют повысить зарплаты всем сотрудникам в 2025 году.

Ранее россиянам пообещали зарплаты от 150 тысяч рублей.

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