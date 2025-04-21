Минэкономразвития повысило прогноз инфляции на 2025 год до 7,6%

Минэкономразвития России пересмотрело прогноз инфляции на 2025 год в сторону повышения до 7,6%. Об этом сообщил представитель ведомства, слова которого передает РИА Новости.

По новым оценкам, к 2026 году показатель снизится до 4% и сохранится на этом уровне до 2028 года.

Проект сценарных условий социально-экономического развития на 2026-2028 годы уже направлен в правительство. Как пояснил представитель министерства, текущий прогноз на 2024 год (7,6%) соответствует середине диапазона, обозначенного Банком России (7-8%).

«Прогноз на 2025 год учитывает накопленную динамику конца прошлого — начала этого года. В 2026 году инфляция замедлится до целевых 4%», — отметил представитель Минэкономразвития.

До этого издание «Ведомости» сообщило, что Банк России на заседании совета директоров 25 апреля примет решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% в четвертый раз подряд.

Как пишет газета, из всех аналитиков лишь один допустил, что ставку могут снизить до 20%. Остальные предлагают не ждать изменения ставки, указывая, что инфляция замедлилась недостаточно, а комментарии представителей регулятора не позволяют готовиться к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП). Напротив, из риторики еще не ушла возможность дальнейшего ужесточения, пишет издание.

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