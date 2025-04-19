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В РФ сравнили зарплаты курьеров с доходом людей с высшим образованием

SuperJob: зарплаты курьеров в Москве на 14% выше, чем у людей с высшим образованием
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Дони Джабборов/«Газета.Ru»

В Москве курьеры получают заработную плату на 14% выше, чем люди с высшим образованием. Об этом в интервью ТАСС заявил президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

По его словам, в ходе исследования было изучено более 5 тыс. вакансий, размещенных на сервисе в апреле 2025 года.

«Сейчас в Москве медианная зарплата курьеров на 14% выше, чем у специалистов с высшим образованием, и на 40% выше, чем у специалистов без высшего образования», — заявил он.

По словам Захарова, разница в зарплатах между специалистами с высшим образованием и курьерами объясняется сезонными праздниками. Он отметил, что в марте разница в зарплате составляла 19%, подобная тенденция также наблюдалась в декабре перед Новым годом.

Президент сервиса добавил, что если сравнивать годовые показатели, то средний доход курьеров в Москве вырос на 37%. Делая вывод, специалист подчеркнул, что тенденции, которые происходят на рынке труда, говорят о том, что налоговые и образовательные системы «идут совсем не туда».

До этого стало известно, что компании в Москве значительно нарастили спрос на линейный персонал, размещая срочные вакансии.

Ранее стали известны реальные зарплаты курьеров в России.

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