Инвестстратег рассказал, подешевеют ли квартиры из-за укрепления рубля

Укрепление рубля с начала 2025 года не привело к удешевлению квартир в России. Эта тенденция продолжится дальше, заявил «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Рубль крепкий не так уже и долго, всего пару месяцев. За это время мы не увидели ни падения темпов инфляции в стране, ни какой-то сильной реакции от продавцов жилья. Люди как покупали, так и покупают квартиры по растущим ценам, прежде всего в ипотеку по госпрограммам либо через альтернативные сделки во вторичке (обмен с доплатой). Сейчас средняя цена сделки во вторичном сегменте в России идет по 113 тыс. рублей за квадратный метр, но это средняя стоимость по всем регионам — от Москвы до Калининграда и Чукотки. Скорее всего, квартиры и дальше не будут дешеветь. Цены вряд ли начнут падать», — пояснил Бахтин.

По его словам, если брать скромную «двушку» от 50 квадратных метров, то она будет стоить 5,6 млн рублей. Однако, по словам Бахтина, в Краснодарском или Приморском крае этих денег может не хватить даже на «однушку».

Почти две трети опрошенных россиян (65%) хотят купить недвижимость в этом году, выяснили в ходе опроса компания «Росгосстрах» и маркетплейс Финуслуги. Из желающих купить квартиру 57% респондентов нацелились на новостройки, 34% хотят купить готовое жилье, а 8% присматривают себе домик за городом.

49% планируют взять ипотеку, еще 42% надеются обойтись своими сбережениями. 5% респондентов готовы занять деньги у родных или друзей.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании квартир.