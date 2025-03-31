Россиян предупредили о резком подорожании квартир

Цены на первичные и вторичные квартиры в России могут вырасти на 10% в 2025 году по сравнению с 2024 годом, заявил «Газете.Ru» инвестиционный стратег »Гарда капитал» Александр Бахтин. По его словам, снижение цен на жилье возможно только в том случае, если государство прекратит поддержку льготных программ ипотеки, однако такой сценарий маловероятен.

«Мы живем в такой парадигме уже более пяти лет. И каждый год все фундаментальные факторы говорят, что рост цен не должен продолжаться, но субсидирование ипотеки продолжается, и рост цен тоже. Я бы осторожно предположил, что в этом году будет умеренный сценарий с ростом цен на жилье в районе официальной инфляции, то есть в пределах 10%. Это касается и первичного, и вторичного рынков жилья, которые тесно взаимосвязаны из-за большого числа альтернативных (обменных) сделок, где дорогая ипотека не требуется, либо сумма доплаты не сильно влияет на решение о покупке. Снижение цен на жилье возможно, если государство перестанет поддерживать льготные программы», — отметил Бахтин.

По его словам, индекс ожиданий роста цен, который публикует ИРН, растет с лета прошлого года (+0,4% в феврале 2025 года, по сравнению с январем вырос на 0,1%). При этом цены на жилье, согласно индексу «Домклик», начали расти в начале этого года, несмотря на высокие ипотечные ставки. Бахтин уточнил со ссылкой на данные ЦБ, что основной прирост спроса на жилье дает семейная ипотека, в которой по приказу президента были отменены бюджетные лимиты в декабре 2024 года.

По данным ипотечных сделок Сбера, в январе 2025 года средняя стоимость кв. м новостроек по стране увеличилась на 0,4% до 171,1 тыс. рублей, а медианная цена кв. м вторичного жилья выросла на 0,6% до 112,2 тыс. рублей. Индекс московской недвижимости «Домклик», рассчитываемый Московской биржей на основе данных об ипотечных сделках Сбербанка, на 26 февраля 2025 года зафиксирован на уровне 299,6 тыс. рублей за квадратный метр (+1,1% за месяц).

Ранее сообщалось, что разница цен на новостройки и вторичные квартиры побила рекорд.