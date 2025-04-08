В российском регионе зафиксировали резкий рост зарплат рабочих

В Екатеринбурге зафиксировали резкий рост зарплат квалифицированных рабочих в производстве и строительстве, показатели прироста оказались выше темпов прироста оплаты труда в IT-сфере. Об этом ЕАН сообщили аналитики рынка труда SuperJob.

Специалисты уточнили, что такое явление обусловлено эффектом высокой базы.

«К примеру, прирост в 20 тыс. рублей за год для системного архитектора — это +6% (средняя зарплата в Екатеринбурге выросла с 310 до 330 тыс. рублей), а у рабочего-монтажника — уже +24% (средняя зарплата выросла с 85 до 105 тыс. рублей)», — уточнили в сообщении.

По словам аналитиков, в 2025 году ожидается дальнейший рост зарплат IT-специалистов. При этом он затронет только тех, у кого есть практический опыт. При этом оплата junior-специалистов практически не изменится.

Данные сервиса «Зарплаты.ру» до этого показали, что количество вакансий с зарплатами выше 100 тыс. рублей в марте выросло на 32% относительно аналогичного периода 2024 года. Как отметили аналитики, работодатели увеличивали зарплатные предложения на фоне конкурентной борьбы за кадры.

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