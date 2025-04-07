Россиянам пообещали резкий рост зарплат

Средняя зарплата россиян в декабре 2025 года составит около 140 тыс. рублей и будет на 57% выше январских выплат и на 40% среднегодового значения. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Средняя заработная плата во втором полугодии 2025 года по отношению к первому полугодию 2025 года увеличится, в этом у меня нет никаких сомнений. Прежде всего, это связано с повышением минимального размера оплаты труда. В этом году МРОТ вырос на 16,6%. Также свое позитивное влияние окажет выплата новогодних премий в декабре 2025 года. В 2021-2023 годы средняя зарплата в декабре составляла на 30-40% выше среднегодового значения, в 2024 году — на 46,29%, в этом году будет на 40% больше», — отметил Балынин.

По его словам, в январе 2025 года средняя зарплата россиян оказалась практически на 19% выше показателя за январь 2024 года и составила практически 89 тыс. рублей. В прошлом январе средняя зарплата равнялась 75 тыс. рублей.

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