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Стало известно на сколько за год выросло число зарплат с суммой более 100 тысяч рублей

В России число вакансий с зарплатами выше 100 тыс. руб. выросло за год на 32%
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Shutterstock

Количество вакансий с зарплатами выше 100 тысяч рублей в марте выросло на 32% относительно аналогичного периода 2024 года, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Зарплаты.ру».

Как отметили аналитики, работодатели увеличивали зарплатные предложения на фоне конкурентной борьбы за кадры. На протяжении двух лет российские работодатели активно конкурировали за соискателей и переманивали сотрудников из других компаний, повышая зарплатные предложения, что привело к росту зарплат сотрудников, назвали в компании причину роста оплаты труда у наиболее востребованных специалистов.

Накануне кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что средняя зарплата россиян в декабре 2025 года составит около 140 тыс. рублей и будет на 57% выше январских выплат и на 40% среднегодового значения.

По его словам, в январе 2025 года средняя зарплата россиян оказалась практически на 19% выше показателя за январь 2024 года и составила практически 89 тыс. рублей. В прошлом январе средняя зарплата равнялась 75 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в России начнут жестче контролировать серые зарплаты.

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