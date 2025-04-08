В Центробанке раскрыли долю безналичных платежей в России

Доля безналичных платежей в России достигает 86%. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Мы видим, как выросла доля безналичных платежей, и сейчас это без малого 86%», — сказала она.

По словам главы ЦБ РФ, в России создана одна из самых современных в мире платежных систем.

В декабре прошлого года доля безналичных платежей в розничном обороте в национальной платежной системе выросла с 70,3% по состоянию на начало 2021 года до 83,4% на начало 2024 года.

Во второй половине декабря в Банке Росси сообщили, что в январе — сентябре 2024 года объем операций по картам снизился в стране по сравнению с тем же периодом 2023-го, при этом граждане стали активнее использовать другие способы безналичной оплаты. Уточнялось, что с помощью QR-кодов за указанный период были совершены покупки на сумму 2,6 трлн рублей.

Ранее была названа необходимая сумма наличных под рукой.