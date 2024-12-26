В Центробанке раскрыли долю безналичных платежей в России

Банк России: через два года доля безналичных платежей дойдет до 15%

Доля безналичных платежей в розничном обороте в национальной платежной системе выросла с 70,3% по состоянию на начало 2021 года до 83,4% на начало 2024 года, сообщили в пресс-службе Банка России.

Как уточнили в Центробанке, Россия входит в число пяти крупнейших стран по общему количеству платежных транзакций. Также страна входит в тройку стран по доле онлайн-платежей на человека среди государств с развитыми платежными рынками.

По прогнозам регулятора, к 2027 году доля безналичных способов оплаты товаров и услуг, альтернативных картам, составит примерно 15%.

Во второй половине декабря в Банке Росси сообщили, что в январе — сентябре 2024 года объем операций по картам снизился в стране по сравнению с тем же периодом 2023-го, при этом граждане стали активнее использовать другие способы безналичной оплаты. Уточнялось, что с помощью QR-кодов за указанный период были совершены покупки на сумму 2,6 трлн рублей.

Ранее стало известно, что в России начнут контролировать денежные переводы граждан.