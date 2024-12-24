В ЦБ рассказали об объеме платежей с помощью QR-кодов

ЦБ: в 2024 году в России с помощью QR-кодов совершили покупки на 2,6 трлн рублей

В январе-сентябре 2024 года объем операций по картам снизился в России по сравнению с тем же периодом 2023-го, при этом граждане стали активнее использовать другие способы безналичной оплаты. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России (ЦБ).

В публикации отмечается, что с помощью QR-кодов за указанный период были совершены покупки на сумму 2,6 трлн рублей. Регулятор подчеркнул, что год к году почти удвоился объем платежей электронными денежными средствами, с которыми активно взаимодействуют маркетплейсы.

В Центральном банке отметили, что предпочтения пользователей меняются.

До этого Центробанк предложил обязать банки использовать только универсальный QR-код на основе решения Национальной системы платежных карт (НСПК).

В октябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что обсуждение введения универсального платежного QR-кода Банка России с другими финансовыми организациями продолжается, однако ЦБ уже склоняется к тому, что создание единого кода — это правильное решение, и готовит соответствующий законопроект.

Ранее была раскрыта дата начала полноценного использования цифрового рубля.