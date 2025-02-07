Названа необходимая сумма наличных под рукой

Россиянам стоит иметь под рукой запас наличных из расчета 5 тыс. рублей на одного человека, заявил «Газете.Ru» президент объединения «Росинкас» Василий Медведев.

«Я рекомендую всегда иметь запас наличных, достаточный для того, чтобы купить все самое необходимое из расчета на неделю. Безусловно, у всех разные потребности, состав семьи, комфортный уровень потребления, кто-то привык делать запасы, кто-то нет и так далее, но если исходить из прожиточного минимума, то это около 5 тыс. рублей на человека. Причем, купюры должны быть небольших номиналов», — отметил эксперт.

По его словам, это особенно актуально в свете системных сбоев, которые могут происходить в банках.

31 января в Barclays Bank в Великобритании произошел внезапный системный сбой, справиться с ним удалось только 5 февраля, но проблемы еще наблюдаются. Этот сбой начался в день выплаты зарплаты и самостоятельной подачи налоговой декларации в Великобритании, что значительно увеличило масштаб и степень его воздействия. Barclays — крупный банк с более чем 20 млн розничных клиентов в Великобритании, обрабатывающий 40% транзакций по кредитным и дебетовым картам в стране. Из-за сбоя в работе банка пользователи не могли нормально совершать платежи и переводы, а остатки на банковских картах отображались некорректно. Сотни тысяч людей столкнулись с проблемами в приобретении продуктов питания и предметов первой необходимости, кто-то оформлял покупку жилья, был в дороге или в процессе переезда.

Ранее сообщалось, что россияне нашли новый способ обналичить маткапитал.