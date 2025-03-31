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Компания «Юнилевер Русь» сменила название

Компания «Юнилевер Русь» сменила название на «Арнест ЮниРусь»
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Максим Блинов/РИА Новости

Компания «Юнилевер Русь» сообщила ТАСС, что сменила название на «Арнест ЮниРусь» с 31 марта, а также обновила своей логотип.

С конца 2024 года активы компании Unilever в России и Белоруссии принадлежат АО «Группа Арнест.

В компании уточнили, что выпуск продукции, среди которой бренды «Чистая линия», Camay, «Бархатные ручки», «Черный жемчуг», «Лесной бальзам», «Магнат», «Золотой стандарт», Экzo, «Русский размах» и другие, продолжится. Выпуск продукции происходит на 5 производственных предприятиях в России.

«Новое название — это логичный шаг, который отражает изменения. Став российской компанией, мы открываем для себя новые возможности взаимодействия с потребителями и партнерами», — сказала гендиректор компании «Арнест ЮниРусь» Елена Тябутова.

В октябре прошлого года российский производитель косметической продукции и товаров бытовой химии ГК «Арнест» завершил сделку по приобретению бизнеса Unilever в РФ и Белоруссии.

До этого сообщалось, что компании Hyundai Motor, LG и Samsung изучают возможность возвращения на российский рынок.

Ранее в Кремле призвали к отмене санкций против России.

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