Hyundai Motor, LG и Samsung изучают возможность возвращения на рынок РФ

The Korea Times: Hyundai, LG и Samsung могут вернуться в Россию

Компании Hyundai Motor, LG и Samsung изучают возможность возвращения на российский рынок. Об этом пишет газета The Korea Times.

«Поскольку переговоры о перемирии между Россией и Украиной набирают обороты, крупные корейские компании ускоряют свои технико-экономические обоснования возобновления бизнеса в России», — говорится в сообщении.

По данным газеты, быстрее всех на возобновление сотрудничества готова пойти компания LG Electronics, которая уже частично возобновила работу на заводе в Москве. Помимо этого, частичное участие в российском секторе демонстрирует компания HD Hyundai Electric, которая планирует представить свои разработки через местного дистрибьютора на выставке «Электро-2025».

Возможность возвращения на российский рынок также рассматривают компании Hyundai Motor Group и Samsung Electronics, которые заморозили работу своих заводов на территории РФ.

До этого британская газета Financial Times писала, что руководители европейских нефтяных компаний Vitol, Trafigura и Gunvor рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Упомянутые компании также заявили, что этот процесс может занять некоторое время.

Ранее в Кремле призвали к отмене санкций против России.