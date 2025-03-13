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В Кремле призвали к отмене санкций против России

Песков: санкции против России незаконны и должны быть отменены
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Maxim Shemetov/Reuters

Все санкционные ограничения в отношении России являются незаконными, они должны быть отменены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия «прекрасно адаптировалась к санкциям».

«Экономика России демонстрирует уверенный рост. Мы по-прежнему считаем эти санкции незаконными и настаиваем на их отмене, так как они не имеют оснований. Что касается конкретных деталей, это уже вопрос переговоров. Хочу напомнить, что не стоит забегать вперед и обсуждать отдельные аспекты до начала переговоров», — заявил Песков.

На будущих переговорах с Россией могут обсудить введенные ЕС против нее санкции, а также тему замороженных активов, заявил госсекретарь США Марко Рубио. В Кремле попытки Запада изъять замороженные российские активы ранее назвали незаконными, а также предупредили о серьезных юридических последствиях в случае реализации этих намерений. Что говорят о санкциях против России и заморозке средств в США и Европе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что за призывы к санкциям против РФ начнут наказывать сроками.

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