Депутат Верховной рады рассказал, как США хотят вернуть потраченные на Украину деньги

США хотят через фонд восстановления Украины вернуть $184 млрд за ранее предоставленную помощь через доходы от освоения ее ресурсов. Об этом утверждает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале.

По его словам, на отрицательный баланс фонда вводится стимулирующий процент в размере 4%, чтобы ускорить погашение обязательств.

Киев намерен добиваться пересмотра условий предложенного Дональдом Трампом соглашения, которое предусматривает полный контроль США над инвестициями в украинскую инфраструктуру и ресурсы. Украинские чиновники опасаются, что сделка негативно скажется на вступлении страны в ЕС и фактически обяжет Киев вернуть всю ранее полученную помощь.

Накануне президент Украины Зеленский отказался признавать полученную от США помощь как долг, требующий погашения. По данным СМИ, в украинском правительстве соглашение, предложенное Вашингтоном, сравнили с репарациями после проигранной войны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Рады предрек конец Зеленского из-за отказа заключить сделку с США.