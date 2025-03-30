Депутат Рады предрек конец Зеленского из-за отказа заключить сделку с США

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что отказ Владимира Зеленского подписать «ресурсную сделку» с США приведет к краху его администрации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Главный вопрос — какой срок отвели США на подписание договора о минералах? После отказа Вашингтон сочтет Зеленского недоговороспособным, и это станет концом его правления», — подчеркнул Дубинский.

По его словам, отношения между Киевом и Вашингтоном сохранятся стабильными лишь до момента принятия решения по сделке.

Киев намерен добиваться пересмотра условий предложенного Дональдом Трампом соглашения, которое предусматривает полный контроль США над инвестициями в украинскую инфраструктуру и ресурсы. Украинские чиновники опасаются, что сделка негативно скажется на вступлении страны в ЕС и фактически обяжет Киев вернуть всю ранее полученную помощь. Накануне президент Зеленский отказался признавать полученную от США помощь как долг, требующий погашения. По данным СМИ, в украинском правительстве соглашение, предложенное Вашингтоном, сравнили с репарациями после проигранной войны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее миллиардер Сакс заявил, что Зеленскому грозит забвение.