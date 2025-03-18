Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ озвучили принципы бизнеса для переговоров по возвращению иностранных компаний

Мантуров: принципы для диалога с иностранными инвесторами должны измениться
close
Александр Астафьев/РИА Новости

Принципы взаимодействия с иностранными компаниями должны измениться, контроль и технологии должны оставаться за российскими бенефициарами. Об этом во время ежегодного съезда РСПП заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости.

«Нужно выработать единые подходы к перспективам возвращения на наш рынок западных компаний. Нам точно нельзя табуировать саму такую возможность», — заявил он.

По словам Мантурова, открывать двери для возвращения нужно лишь в некоторые ниши рынка. Он добавил, что принципы привлечения иностранных инвесторов должны измениться. Вице-премьер отметил, что контроль на совместных предприятиях должен быть у российских бенефициаров. Помимо этого, российская сторона должна обладать правами на технологии.

Мантуров подчеркнул, что при потенциальных переговорах представителям российского бизнеса следует придерживаться именно таких позиций.

До этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что России важно предусмотреть условия для возвращения иностранных компаний на рынок, поскольку представители бизнеса не планируют уступать занятые ниши.

Ранее в Минпромторге заявили, что возвращение иностранных компаний нужно рассматривать индивидуально.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами