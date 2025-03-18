В РФ озвучили принципы бизнеса для переговоров по возвращению иностранных компаний

Принципы взаимодействия с иностранными компаниями должны измениться, контроль и технологии должны оставаться за российскими бенефициарами. Об этом во время ежегодного съезда РСПП заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости.

«Нужно выработать единые подходы к перспективам возвращения на наш рынок западных компаний. Нам точно нельзя табуировать саму такую возможность», — заявил он.

По словам Мантурова, открывать двери для возвращения нужно лишь в некоторые ниши рынка. Он добавил, что принципы привлечения иностранных инвесторов должны измениться. Вице-премьер отметил, что контроль на совместных предприятиях должен быть у российских бенефициаров. Помимо этого, российская сторона должна обладать правами на технологии.

Мантуров подчеркнул, что при потенциальных переговорах представителям российского бизнеса следует придерживаться именно таких позиций.

До этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что России важно предусмотреть условия для возвращения иностранных компаний на рынок, поскольку представители бизнеса не планируют уступать занятые ниши.

Ранее в Минпромторге заявили, что возвращение иностранных компаний нужно рассматривать индивидуально.