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Стало известно о желании американского бизнеса вернуться в РФ

Титов заявил о готовности американского бизнеса вернуться в Россию
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Американский бизнес готов вернуться на российский рынок, но пока ждет подходящей для этого ситуации. Об этом заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов, пишет РИА Новости.

«Надеемся, что американские связи у нас начнут развиваться. По крайней мере, я был в Нью-Йорке, встречался с американским бизнесом. Они сказали, что вернутся», — сообщил Титов журналистам.

При этом он не уточнил, о каких компаниях идет речь.

13 марта президент России Владимир Путин сообщил, что на данный момент ведутся закрытые переговоры с некоторыми зарубежными компаниями, в рамках которых обсуждаются условия их возвращения на российский рынок. Путин подчеркнул, что эти переговоры проходят «спокойно, достойно, с уважением друг к другу». Однако указывать, какие именно организации хотят вернуться в РФ, российский лидер не стал.

Также Путин заявлял, что РФ не будет давать специальных преференций западным компаниям, если они захотят вернуться. Он подчеркнул, что Россия не закрывала ни для кого двери и никого не изгоняла, поэтому многие компании могут вернуться в любой момент, но с учетом сложившейся на сегодня ситуации.

Ранее в Госдуме предложили запретить возвращаться в Россию компаниям, финансировавшим ВСУ.

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