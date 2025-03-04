Продажи российских комбайнов и тракторов рухнули почти на треть

«Ъ»: продажи российской сельхозтехники упали почти на треть с начала года

По итогам января 2025 года продажи российской сельскохозяйственной техники на внутреннем рынке упали почти на треть (31,5%). Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные ассоциации «Росспецмаш».

Отмечается, что сильнее всего рухнули продажи самоходных кормоуборочных комбайнов — на 55,6%. Немного лучше ситуация у зерноуборочных комбайнов — минус 51,5%, а также сельскохозяйственных тракторов — минус 44%. В целом за 2024 год продажи сельхозтехники упали на 17,6%, в начале 2025 года негативные тенденции заметно усилились.

Эксперты связывают такую динамику с двумя главными факторами. В их числе рекордно высокая ключевая ставка Центробанка, которая тормозит кредитование, и низкая доходность аграрного бизнеса, из-за чего не хватает денег на покупку новой техники.

До этого сообщалось, что ставки по льготным кредитам для фермеров с начала года подняли в два раза. Теперь они составляют не менее 50% от текущей ключевой ставки ЦБ. Речь идет о фермерских займах на покупку техники и оборудования, а также строительство элеваторов и овощехранилищ, развитие птицеводства и прочее.

Программа льготного кредитования фермеров действует с 2017 года. Однако до недавнего времени ставка составляла 5%, а теперь выросла до 10,5%.

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