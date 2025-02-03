Названы самые популярные инструменты сбережения россиян

Вклады и накопительные счета оказались наиболее популярными инструментами сбережения для 94% опрошенных россиян. На втором месте — акции, которые выбрали 15% респондентов. Это показал исследование Банки.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Реже всего россияне выбирали как способ сбережения инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и накопительное страхование жизни (НСЖ), доверительное управление и ПИФы.

В валюту и облигации инвестируют 11%. Как отмечают аналитики, после перехода доллара и евро в разряд валют недружественных стран популярность этих инструментов снизилась — однако она все еще выше, чем у юаня.

ИСЖ/НСЖ и доверительное управление оказались наименее популярными способами сбережения — 2 и 3% соответственно. ПИФы отметили лишь 5% опрошенных. Эти инструменты пользуются наименьшим спросом, так как более сложны в сравнении с вкладами, акциями или облигациями (ИСЖ/НСЖ, ПИФы), либо имеют высокий порог входа (доверительное управление).

Согласно статистике, 78% респондентов не диверсифицируют вложения по инструментам, а используют один из них. Среди ответивших 9% используют такие пары, как: вклады и акции, акции и облигации, валюта и доверительное управление. Тремя и более инструментами пользуются 13%.

По мнению аналитиков, интерес к вкладам был вызван их высокой доходностью и низкими рисками. В 2025 году данный инструмент останется самым популярным у граждан, однако возможен рост интереса к акциям, облигациям и ПИФам как за счет снижения ставок по вкладам, которое будет происходить, опережая смягчение денежно-кредитной политики со стороны регулятора, так и за счет привлекательной доходности, которую в течение года могут продемонстрировать эти инструменты. При этом более активное смещение фокуса со вкладов в пользу других инструментов сбережений, по оценке аналитиков, возможно при снижении ставок по депозитам ниже 10-12%, что может произойти уже в рамках 2026 года.

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