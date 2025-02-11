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Российским фермерам подняли процентную ставку по кредитам

«Известия»: ставки по льготным кредитам для фермеров подняли в два раза
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Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Ставки по льготным кредитам для фермеров подняли в два раза с начала 2025 года — теперь они составляют не менее 50% от текущей ключевой ставки Банка России. Об этом сообщает газета »Известия» со ссылкой на ассоциации российских фермеров.

Речь идет о фермерских займах на закупку техники и оборудования, строительство элеваторов и овощехранилищ, развитие птицеводства, переработку, мукомольное и хлебопекарное производство. Программа льготного кредитования для российских фермеров действует с 2017 года, до недавних пор ставка составляла 5% — теперь она будет составлять до 10,5%.

По данным ассоциации «Народный фермер», увеличение ставки для фермеров связано с масштабным рефинансированием кредитов, которые были взяты потребителями в прошлые годы — тем более, что с 2014 года ставка стала плавающей.

Глава аппарата российского Картофельного союза Татьяна Губина заявила, что пересчет кредита негативно скажется на сельскохозяйственном бизнесе — все недавно начатые проекты были приостановлены. При этом в министерстве сельского хозяйства заявили, что эта мера будет временной и не продлится более года.

До этого инвестиционный советник, основатель и генеральный директор ООО «Международный онлайн-университет инвестиций» Юлия Кузнецова заявила, что на следующем заседании Центрального банка РФ, которое состоится 14 февраля, ключевая ставка может вновь вырасти — на этот раз до 22-23%.

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