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На Западе спрогнозировали ущерб Европе из-за новых антироссийских санкций

В ЕП заявили об уроне европейским фермерам из-за антироссийских санкций
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Alexandros Avramidis/Reuters

Новые санкции Евросоюза против России нанесут ущерб европейским фермерам, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение члена Европейского парламента от Испании Эстера Эрранса Гарсии в адрес Еврокомиссии (ЕК).

Как напомнила парламентарий, последние санкции предусматривают повышение тарифов на импорт азотных удобрений в ЕС из России и Белоруссии с июля 2025 года. Она подчеркнула, что в результате в европейском регионе повысятся цены на такие товары, а это, в свою очередь, усилит давление на фермеров ЕС.

Гарсия обратилась к ЕК с вопросом, какие действия намереваются реализовать, чтобы защитить европейских фермеров, учитывая, что они уже сталкиваются с проблемами.

В конце декабря РИА Новости со ссылкой на заявление объединения профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca писало, что сельхозпроизводители Европейского союза призвали ЕК отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии.

Как отмечалось в документе, вопрос выращивания сельскохозяйственных культур имеет жизненно важное значение для продовольственной безопасности. Евросоюз не может позволить играть в игры со своим сельским хозяйством.

Ранее были названы последствия от введения пошлин ЕС на российские удобрения.

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