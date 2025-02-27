Еврокомиссию попросили отложить введение пошлин на удобрения из России

Фермеры ЕС призвали Еврокомиссию отложить на год введение пошлин на удобрения РФ

Сельхозпроизводители Европейского союза призвали Европейскую комиссию отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление объединения профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca.

В документе отмечается, что вопрос выращивания сельскохозяйственных культур имеет жизненно важное значение для продовольственной безопасности. Евросоюз не может позволить играть в игры со своим сельским хозяйством.

Представители профсоюзов считают, что нынешнее предложение Еврокомиссии может иметь пагубные последствия, которые будут заметны уже летом 2025 года.

До этого сообщалось, что Европейский союз стремится частично заменить удобрения из России продуктами переработки навоза и мочи местных животных.

В феврале стало известно, что объем поставок минеральных удобрений из России в Польшу в 2024 году достиг рекордных 1,3 млн тонн, что составляет более 25% всего российского экспорта удобрений в Европейский Союз. Это значительное увеличение по сравнению с 2023 годом (рост более чем в два раза) впервые делает Польшу крупнейшим получателем российских удобрений в ЕС.

Ранее Евросоюз решил ввести заградительные пошлины на удобрения из России.