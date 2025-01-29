Названы последствия от введения пошлин ЕС на российские удобрения

Экономист Холод: ЕС ввел пошлины на удобрения РФ, но найдутся другие покупатели

Существенных проблем после введения со стороны Европейского союза пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России не возникнет, считает доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.

По мнению экономиста, объемы рынка «перераспределятся в другие страны, где будут только рады этому обстоятельству». Удобрения востребованы в странах по всему миру, подчеркнул Холод.

Накануне пресс-служба Еврокомиссии сообщила об одобрении введения пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотных удобрений из России и Белоруссии.

В среду в Еврокомиссии пояснили, что предложение по введению новых пошлин на сельскохозяйственные товары и удобрения из России связаны с опасением усиления зависимости от России в этой сфере.

На прошлой неделе агентство РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и национальные таможенные и статистические службы написало, что главными покупателями российских удобрений по итогам января — ноября прошлого года стали Бразилия, Индия и Китай.

Ранее в России назвали причину не закупать удобрения за рубежом.