Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы последствия от введения пошлин ЕС на российские удобрения

Экономист Холод: ЕС ввел пошлины на удобрения РФ, но найдутся другие покупатели
close
Kin Cheung/AP

Существенных проблем после введения со стороны Европейского союза пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России не возникнет, считает доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.

По мнению экономиста, объемы рынка «перераспределятся в другие страны, где будут только рады этому обстоятельству». Удобрения востребованы в странах по всему миру, подчеркнул Холод.

Накануне пресс-служба Еврокомиссии сообщила об одобрении введения пошлин на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотных удобрений из России и Белоруссии.

В среду в Еврокомиссии пояснили, что предложение по введению новых пошлин на сельскохозяйственные товары и удобрения из России связаны с опасением усиления зависимости от России в этой сфере.

На прошлой неделе агентство РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и национальные таможенные и статистические службы написало, что главными покупателями российских удобрений по итогам января — ноября прошлого года стали Бразилия, Индия и Китай.

Ранее в России назвали причину не закупать удобрения за рубежом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами