Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Цена на газ в Европе выросла на 5% в феврале

ТАСС: стоимость газа в Европе в феврале выросла до $517 за тысячу кубометров
close
Vasily Fedosenko/Reuters

По итогам февраля средняя цена газа в Европе выросла на 5%, до $517 за тысячу кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE и собственные расчеты.

По информации агентства, на повышение стоимости сырья оказали влияние высокие темпы отбора из европейских хранилищ. Также росту цен поспособствовала низкая доля ветрогенерации в регионе.

Согласно данным торгов, 28 февраля стоимость фьючерсов на газ составила $475 за тысячу кубометров. При этом 31 января торги закрылись на уровне $577. Таким образом, февральские показатели оказались ниже на 7,7%. Снижение стоимости газа произошло на фоне потепления и начала переговоров между РФ и США.

18 февраля данные Европейской сети операторов газотранспортных систем показали, что объемы российского газа, поставляемого по газопроводу «Турецкий поток» в Европу, демонстрировали рекордные результаты. В период с 10 по 16 февраля было поставлено свыше 396 млн куб. м. Предыдущая неделя была также рекордной — 392 млн. куб. м.

Ранее запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 45% вместимости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами