Цена на газ в Европе выросла на 5% в феврале

ТАСС: стоимость газа в Европе в феврале выросла до $517 за тысячу кубометров

По итогам февраля средняя цена газа в Европе выросла на 5%, до $517 за тысячу кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE и собственные расчеты.

По информации агентства, на повышение стоимости сырья оказали влияние высокие темпы отбора из европейских хранилищ. Также росту цен поспособствовала низкая доля ветрогенерации в регионе.

Согласно данным торгов, 28 февраля стоимость фьючерсов на газ составила $475 за тысячу кубометров. При этом 31 января торги закрылись на уровне $577. Таким образом, февральские показатели оказались ниже на 7,7%. Снижение стоимости газа произошло на фоне потепления и начала переговоров между РФ и США.

18 февраля данные Европейской сети операторов газотранспортных систем показали, что объемы российского газа, поставляемого по газопроводу «Турецкий поток» в Европу, демонстрировали рекордные результаты. В период с 10 по 16 февраля было поставлено свыше 396 млн куб. м. Предыдущая неделя была также рекордной — 392 млн. куб. м.

Ранее запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 45% вместимости.