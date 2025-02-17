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Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 45% вместимости

GIE: в подземных хранилищах Европы осталось менее 50 млрд кубометров газа
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Максим Блинов/РИА Новости

Уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы снизился до 45%, а объем его отбора в феврале стал максимальным за последние четыре года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

При этом объемы газа в ПХГ являются пятыми по величине за всю историю для начала февраля. С начала отопительного сезона ЕС отобрал из хранилищ более 59 млрд кубических метров, что значительно превышает объем закачки в них к осенне-зимнему периоду. По данным GIE, по состоянию на конец января совокупные запасы топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) стран Евросоюза опустились примерно до 55% от их общей вместимости.

30 января британская газета Financial Times со ссылкой на источники в европейских столицах писала, что несколько стран Европейского союза предложили включить возобновление поставок трубопроводного газа из России в Европу в текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украина нарастила импорт природного газа вдвое.

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