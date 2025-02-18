Поставки российского газа по «Турецкому потоку» в Европу достигли рекордных величин

Объемы поставок газа из РФ по «Турецкому потоку» в Европу стали рекордными

Объемы российского газа, поставляемого по газопроводу «Турецкий поток» в Европу, вторую неделю подряд демонстрируют рекордные результаты. Об этом, ссылаясь на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), сообщает ТАСС.

В период с 10 по 16 февраля был достигнут абсолютный недельный рекорд поставок с момента запуска газопровода в январе 2020 года. За эту неделю было поставлено свыше 396 млн куб. м. Предыдущая неделя была также рекордной — 392 млн. куб. м.

10 февраля был также установлен рекордный показатель суточных поставок по газопроводу — 56,7 млн куб. м.

Средняя загрузка газопровода в европейском направлении в феврале на 12% превысила объемы декабря 2024 года и на 10% — января.

17 февраля сообщалось, что в декабре Словакия заплатила за трубопроводный газ из РФ максимум за два года.

С 1 февраля «Газпром» начал поставлять газ крупнейшему словацкому энергооператору SPP по газопроводу «Турецкий поток».

Ранее в Кремле заявили, что Россия заинтересована в продолжении поставок газа в Европу.