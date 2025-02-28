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В России введут новый способ передачи кассового чека с 1 марта

Юрист Адамс: с 1 марта в РФ вводится новый способ передачи кассового чего
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Depositphotos

В России с 1 марта будет доступен новый способ передачи кассового чека покупателю — через сервис ФНС «Мои чеки онлайн». Об этом RT сообщил генеральный директор Профессиональной юридической группы «АИД», юрист Давид Адамс.

«Если покупатель согласен, продавец сможет отправлять ему электронный чек в этот сервис. Для этого перед оплатой продавец должен узнать номер телефона или электронную почту клиента, которые будут использоваться для идентификации чека в системе ФНС», — сказал юрист.

Адамс добавил, что после внедрения сервиса продавец будет обязан внести контактные данные покупателя в кассовую систему. Если этого не сделать, то клиент все равно получит бумажный или электронный чек, отметил гендиректор. При этом, по его словам, новый способ выдачи документа является дополнением к уже существующим вариантам.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал законы, которые вступят в силу в марте. Так, в стране запретят продажу несовершеннолетним энергетиков и газосодержащих товаров. Также для граждан разработали дополнительный механизм защиты от мошенников.

Ранее стало известно, что в России начнут штрафовать владельцев заброшенных участков.

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