В России введут новый способ передачи кассового чека с 1 марта

В России с 1 марта будет доступен новый способ передачи кассового чека покупателю — через сервис ФНС «Мои чеки онлайн». Об этом RT сообщил генеральный директор Профессиональной юридической группы «АИД», юрист Давид Адамс.

«Если покупатель согласен, продавец сможет отправлять ему электронный чек в этот сервис. Для этого перед оплатой продавец должен узнать номер телефона или электронную почту клиента, которые будут использоваться для идентификации чека в системе ФНС», — сказал юрист.

Адамс добавил, что после внедрения сервиса продавец будет обязан внести контактные данные покупателя в кассовую систему. Если этого не сделать, то клиент все равно получит бумажный или электронный чек, отметил гендиректор. При этом, по его словам, новый способ выдачи документа является дополнением к уже существующим вариантам.

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