В России начнут штрафовать владельцев заброшенных участков

С 1 марта 2025 года вступает в силу новый федеральный закон, обязывающий владельцев земельных участков в населенных пунктах поддерживать их в надлежащем состоянии. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по региональной политике Андрей Шевченко.

Закон предусматривает штрафы до 50 тысяч рублей за несоблюдение требований.

Принятый в августе 2024 года закон регулирует вопросы использования и освоения земельных участков на территории населенных пунктов, включая садовые и огородные участки. Согласно нововведению, собственники обязаны приступить к целевому использованию земли с момента приобретения прав на нее.

Шевченко уточнил, что освоение участка должно быть завершено в течение трех лет. Этот срок отсчитывается с момента регистрации права собственности для участков, приобретенных после 1 марта 2025 года, и с 1 марта 2025 года – для участков, уже находящихся в собственности.

Правительство РФ утвердит перечень необходимых мероприятий по освоению. Согласно проекту, это включает очистку от сорняков, кустарников и деревьев, удаление мусора и отходов, укрепление грунта и другие работы.

Законодатель подчеркнул, что в течение трехлетнего периода освоения собственники не будут привлекаться к ответственности за неиспользование земли. Однако, по истечении этого срока контрольно-надзорные органы смогут наложить штрафные санкции в случае, если участок не приведен в состояние, пригодное для использования.

На прошлой неделе заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ контроль» Андрей Костянов сообщил, что за использование старой газовой плиты жителей многоквартирных домов могут оштрафовать на 10 тысяч рублей.

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