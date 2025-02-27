Россиянам напомнили о законах, вступающих в силу в марте

Володин: в марте вступят в силу новые законы об иноагентах, детях и мошенниках

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал законы, которые вступят в силу в марте.

Он в первую очередь назвал защиту здоровья детей приоритетом. Так, в стране запретят продажу несовершеннолетним энергетиков и газосодержащих товаров.

С первого дня весны вступит в силу закон, который обяжет иноагентов зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам, использования интеллектуальной деятельности. Воспользоваться деньгами можно будет только в случае снятия иноагентского статуса.

Володин добавил, что для граждан разработали дополнительный механизм защиты от мошенников. Теперь они смогут устанавливать самозапрет на оформление кредитов.

«Это помешает преступникам брать заемные средства на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные», — пояснил спикер.

По словам главы Госдумы, в рекламе кредитов и займов обяжут указывать все условия, которые сказываются на их полной стоимости. Мера поможет людям получать всю информацию об услуге и сделать взвешенный шаг.

С марта также вступит в силу закон, который поможет снизать нагрузку на педагогов. Работники вузов и учреждений среднего профессионального образования будут подготавливать документы только по конкретному списку. На них не смогут возложить работу, не предусмотренную законом об образовании, в том числе связанную с подготовкой других документов. Ранее подобные нормы ввели для учителей школ.

Володин отметил, что индивидуальные жилые дома с марта можно будет строить по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Это специальные счета в банке, на который зачисляют деньги заказчика до момента окончания строительства. Также разрешат использовать деньги маткапитала при строительстве дома через эскроу.

Ранее в России собрались внести изменения в закон о ветеранах.